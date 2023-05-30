К чему готовиться в июне, рассказали костанайские синоптики

Последние дни мая и первые дни июня в области будут жаркими. Погоду всю эту неделю будет формировать область повышенного давления.

С юго-западными воздушными потоками в регион будет поступать сухой, жаркий воздух. В этот период погода будет без осадков на большей территории области, кроме северной части, там прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

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«В июне среднесуточная температура около нормы, температура больше всего будет колебаться в первой декаде месяца. Ночью от 5-10 и до 16-21, днем от 21-25 до 31-36 градуса. Вторая и третья декада, тут температура будет более менее ровной», — отметила начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Такая жара отступит в начале следующей недели. Как отмечают в Казгидромете, весь июнь обещает быть жарким, но скупым на осадки. Даже, можно сказать засушливым, учитывая температуры. От 30 до 36 градусов. Правда, это долгосрочный прогноз. А он не всегда может быть точным. Синоптическая ситуация еще может измениться.

«Конечно не обойдется без жарких дней, без локальных холоданий и сильных дождей. Это в июне, да и вообще на все лето возможен такой прогноз», — сказала Антонина Шибаршина.

Самым жарким месяцем лета традиционно станет июль. По прогнозам синоптиков в этом месяце ожидается погода выше климатической нормы на один градус.

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