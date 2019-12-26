Запрещенные снюсы продают в открытом доступе в Костанае

В Казахстане запретили продавать жевательный табак — снюсы. Теперь за его продажу полагается штраф. О том, что снюсы представляют опасность, стало известно недавно. Костанайские санврачи так же провели лабораторные исследования, которые показали в них высокое содержание никотина. Как действует запрет на продажу никотиновой смеси в Костанае, — передает alau.kz

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В России, а потом и в Казахстане объявили о запрете на продажу снюсов. В декабре главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин подписал соответствующее Постановление. Как только официально стало известно о запрете, костанайские санврачи уведомили об этом владельцев 9 точек , где продавали снюсы. В свободном доступе жевательный никотин продается в супермаркетах, в сети пивных магазинов и на центральном рынке. Лабораторное исследование подтвердило содержание большого количества никотина.

«Превышение никотина фактически составляло от 5 до 8 миллиграмм. Можете представить, если в одной сигарете где-то 1,5 мл, 1 мл», — сообщил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Орал Бекмагамбетов.

Пока, продавцов снюсов только предупредили. По словам санврачей, они спокойно отреагировали и убрали с прилавков опасный товар. Мы решили проверить, так ли это и отправились на рынок. Записать с первой попытки покупку снюса не удалось, поэтому пришлось вернуться повторно уже с включенной камерой.

«Апашка, дайте мне наверное еще один пакетик», — попросила корреспондент, вернувшись к продавцу в повторный раз.

«Мне еще один пакетик снюса дайте», — закупилась журналист на второй точке продажи.

Полномочий проверять места продажи снюсов у департамента контроля качества нет. Они могут прийти с проверкой, если к ним поступит обращение. В случае нарушения последует штраф по статье 462 адмкодекса.

«Физические лица будут подвергнуты штрафам в пределах 5 МРП, должностные лица подвергнуты штрафам 15 МРП, лица занимающиеся малым бизнесом будут подвергнуты штрафам 100 МРП», — сообщил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Орал Бекмагамбетов.

Пока, случаи отравления снюсами в нашем регионе не зарегистрированы. А вот в Алмате в этом году уже 50 подростков попали в больницу после его приема.

«Главное здесь. Это действие никотина, который является нейротоксином», — добавил Орал Бекмагамбетов.

Сразу после покупки мы ознакомились с описанием на упаковке. Производитель указывает, что это натуральный продукт в кол-ве 12 шт. Жевать его нужно в течение 1 минуты. Содержит в себе табак, воду, соль и ароматизаторы. Причем все описание на английском языке.

В результате контрольной закупки корреспонденту продали 4 пакетика «Азия снюс» в отделах по продаже восточных сладостей. Стоимость каждого пакетика 250 тенге.