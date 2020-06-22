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Запрещено выходить из дома, нельзя ездить автобусам, закрывают рынки. Главный санврач об усилении ограничительных мер в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

17732 - зарегистрированно

10962 - выздоровевших

120 - летальных случаев

325 - в Костанайской области

В связи с усилением ограничительных мер в условиях карантина главный санитарный врач региона обратился к жителям Костанайской области/

 В области в последние дни отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной  инфекции.

Ежедневно регистрируется от 50 до 100 заболевших.Число зараженных достигло 518 человек, с учетом всех заболевших.

При анализе состояния прироста еженедельной заболеваемости установлено, что в период с 8 по 14 июня учтено 56 случаев заболеваний, прирост составил 26,5%,с 15 по 21 июня — 251 случай, прирост – 94%.

Основная заболеваемость выявляется в Костанае, где она достигла 97 случаев, в Рудном 24 случая. Стала выявляется заболеваемость в южных регионах, где ранее она не регистрировалась.

В связи с ростом числа зараженных, лаборатории начали работать с дополнительной нагрузкой. Это касается и медицинских работников, задействованных в лечении больных.  Персоналу приходится работать сверхурочно, что отражается на его здоровье. Кроме того, ощущается нехватка мест в лечебных учреждениях, проводится работа поразвертыванию резервных койко-мест.

Причинами такой ситуации явилось массовое неисполнение ограничительных мероприятий, как со стороны населения, так и субъектов предпринимательства.

Несмотря на запрет в кафе и ресторанах проводятся банкеты, свадьбы, праздничные вечера. В 2 детских садах Костаная зарегистрирована заболеваемость Covid-19 среди персонала.

В ходе работы мониторинговых групп, которыми выявлено 288 нарушений требований. В 78 случаях при обнаружении грубых нарушений на виновных наложены штрафы. Добровольно приостановлена эксплуатация 13 объектов. По остальным нарушениям вынесены предупреждения.

С учетом роста числазаболевших,мною принято решение по усилению режима с 23 июня по 30 июня включительно:

  1. Приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп);
  2. Запретить работу спортивных комплексов (кружков, секций и другие), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек.
  3. Ограничить работу объектов общественного питания, только по принципу «доставки до клиентов» и «на вынос».

С 00. 00 час. 27 июня по 28 июня т.г. включительно на территории городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык, Тобыл устанавливается режим локдауна (запрет свободного входа или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией), который предполагает следующее:

 Запрет на:

  1. Выход жителей из мест проживания, за исключением случаев: выхода на работу; обращения за медицинской помощью; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах; выноса мусора; проезд на дачу на личном транспорте; поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода; выгула животных.
  2. Все виды игровой и развлекательной деятельности на территории указанных городов;
  3. Деятельность городского общественного транспорта(кроме общественного транспорта в г. Рудный, обслуживающего АО «ССГПО»), в т.ч. дачных маршрутов;
  4. Деятельность всех торговых объектов, на территории города, за исключением торговых объектов реализующих продукты питания.
  5. Работу всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания.
  6. Функционирование скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.

Уважаемые костанайцы!

Хотел бы подчеркнуть, что мы продолжим мониторинг соблюдения карантинных мер, и дальнейшие послабления будут реализованы только при полном соблюдении и усилении режима при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации.

Главный государственный санитарный врач по Костанайской области Нечитайло В.С.

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