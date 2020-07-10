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Запрещено выходить из дома, приостановлен общественный транспорт, закроют рынки и кафе. Режим локдауна вводят в Костанайской области

фото из открытых источников

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В связи с усилением ограничительных мер в условиях карантина заместитель главного санитарного врача региона обратился к жителям Костанайской области

В соответствии со статьями 7-1, 21, 148, 150 и 152 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43) в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 00:00 часов 11 июля 2020 года по 00:00 часов 13 июля 2020 года на территории Костанайской области установить режим локдауна, в связи с чем:
1) запретить выход жителям из мест проживания, за исключением случаев:
— выхода на работу;
— обращения за медицинской помощью;
— приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах;
— выноса мусора;
— проезда на дачу;
— поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода;
— выгула животных;
2) запретить все виды игровой и развлекательной деятельности;
3) запретить деятельность общественного транспорта (за исключением дачных маршрутов с определением графика движения акиматами городов);
4) приостановить деятельность объектов общественного питания, всех торговых объектов, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания;
5) приостановить деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания;
6) приостановить деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 11 июля 2020 года.

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