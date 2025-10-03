Приговор за ввоз, продажу некурительных табачных изделий и занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности вынесен в костанайском суде №2.

Установлено, что в феврале этого года индивидуальный предприниматель через мессенджер «WhatsApp», вступил в контакт с неустановленными лицами, осуществляющими продажу некурительных табачных изделий на территории Российской Федерации.

Он оформил заказ без необходимых товаросопроводительных документов, но реализовать свой умысел не смог, так как товар был задержан пограничниками. Общий объём незаконно ввезённого подакцизного табака составил сумму, превышающую 12 миллионов тенге. Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, чистосердечное раскаяние подсудимого, наличие у него на иждивении малолетних детей.

В итоге костанайцу окончательно назначен один год ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

"Письмо учителю" - прием писем завершен В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...

"Письмо учителю" - Алёшина Ирина Александровна Дорогая Ирина Александровна! Мы, ученики 2 «В» класса, хотим сказать Вам большое спасибо за Ваш...

Назначение встречных налоговых проверок с 2026 года: утверждены правила Приказом министра финансов от 30 сентября 2025 года утверждены Правила назначения встречных налоговых проверок, сообщает...