Приговор за ввоз, продажу некурительных табачных изделий и занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности вынесен в костанайском суде №2.
Установлено, что в феврале этого года индивидуальный предприниматель через мессенджер «WhatsApp», вступил в контакт с неустановленными лицами, осуществляющими продажу некурительных табачных изделий на территории Российской Федерации.
Он оформил заказ без необходимых товаросопроводительных документов, но реализовать свой умысел не смог, так как товар был задержан пограничниками. Общий объём незаконно ввезённого подакцизного табака составил сумму, превышающую 12 миллионов тенге. Суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, чистосердечное раскаяние подсудимого, наличие у него на иждивении малолетних детей.
В итоге костанайцу окончательно назначен один год ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
"Письмо учителю" - Алёшина Ирина Александровна
Назначение встречных налоговых проверок с 2026 года: утверждены правила
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.