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Запрет азартных игр для госслужащих Казахстана: Токаев подписал закон

Фотография для новости Сделал ставку - сразу увольнение. Чиновникам запретят азартные игры в Казахстане

pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации», сообщает informburo.kz бюджетных организаций принимать участие в азартных играх и делать ставки.
Документ также предусматривает:

  • установление запрета для участия в азартных играх лицам, находящимся в едином реестре должников;
  • запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов;
  • запрет на рассылку операторами сотовой связи сообщений, содержащих рекламу электронного и интернет-казино, а также рекламу азартных игр;
  • установление запрета на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;
  • запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года;
  • установление запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования, в культовых зданиях и сооружениях.

 

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