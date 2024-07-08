Запрет азартных игр для госслужащих Казахстана: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации», сообщает informburo.kz бюджетных организаций принимать участие в азартных играх и делать ставки.

Документ также предусматривает:

установление запрета для участия в азартных играх лицам, находящимся в едином реестре должников;

запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов;

запрет на рассылку операторами сотовой связи сообщений, содержащих рекламу электронного и интернет-казино, а также рекламу азартных игр;

установление запрета на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;

запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года;

установление запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования, в культовых зданиях и сооружениях.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.