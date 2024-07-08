Запрет азартных игр для госслужащих Казахстана: Токаев подписал закон

pixabay.com
Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации», сообщает informburo.kz бюджетных организаций принимать участие в азартных играх и делать ставки.
Документ также предусматривает:
- установление запрета для участия в азартных играх лицам, находящимся в едином реестре должников;
- запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов;
- запрет на рассылку операторами сотовой связи сообщений, содержащих рекламу электронного и интернет-казино, а также рекламу азартных игр;
- установление запрета на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;
- запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года;
- установление запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования, в культовых зданиях и сооружениях.