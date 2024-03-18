Запрет брать кредиты при наличии просрочек более чем на 90 дней хотят узаконить в Казахстане. Такие поправки в законодательство сейчас обсуждают в парламенте.

По мнению депутатов мажилиса, это поможет решить финансовые проблемы казахстанцев, и в первом чтении законопроект уже одобрили.

«У нас банки кредитуют именно потребление, и в связи с этим у нас сложилась ситуация, когда из 20 миллионов населения, 8,5 имеют долги, а у больше чем 1,5 миллиона у нас эти долги просрочены больше чем на 90 дней», — говорит депутат мажилиса парламента РК Еркин Абиль.

Новшество будет направлено не только на снижение уровня закредитованности населения, но и на контроль за соблюдением прав потребителей.

«На сегодняшний день и банки, и микрофинансовые организации они нарушают действующее законодательство. У нас уже, в принципе, сейчас действуют, давно кстати действуют нормы, которые ограничивают выдачу кредитов, если выплаты по ним превышают 50% от дохода», — отметил депутат.

Однако, практика показывает, что оформить заем можно буквально за 5 минут, не выходя из дома. Отсутствие финансовой грамотности и законности при получении кредита, по мнению депутата, приводит потребителя к постоянным долгам. Эксперты считают, что у законопроекта есть потенциал.

«Тут двоякое мнение на мой взгляд, так как, с одной стороны, да, это будет играть позитивную роль, так как, они перестанут в дальнейшем брать, но здесь же присутствуют ограничения прав именно самих кредиторов. Я считаю, что, в целом, я позитивно отношусь к данной инициативе», — говорит юрист Жанибек Мугадаров.

Мнения о новшестве по запрету кредитов мы решили узнать у самих потребителей.

«Кредиты, конечно, помогают, когда есть момент, форс-мажор, нужно из какой-то ситуации выйти, а негде занять деньги, то кредит это выход, но момент тот, что сильно большая процентная ставка».

«Я стараюсь в основном все платить по срокам. Ну разные ситуации у людей бывают».

«Проценты большие, нестабильная обстановка, в общем, я не рискую».

«Закредитованность — это очень плохо, это очень плохо и большая проблема мне кажется, но закон отличный, мне нравится».

Вместе с этим, депутаты также хотят ввести запрет на выселение из единственного жилья в период отопительного сезона семей с несовершеннолетними детьми.

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