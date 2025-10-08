 Ya Metrika Fast
Запрет на авто с сомнительной репутацией обсуждают в Казахстане

— Сегодня, 14:04
Изображение для новости: Запрет на авто с сомнительной репутацией обсуждают в Казахстане

pixabay.com

Минивэн Toyota Alphard вновь оказался в центре внимания. После серии смертельных ДТП с его участием депутаты предложили рассмотреть вопрос о полном запрете эксплуатации этих автомобилей в Казахстане, подчеркнув необходимость усилить меры безопасности на дорогах, передаёт Tengri Auto.

Поводом для таких жёстких предложений стали недавние трагические ДТП с участием Toyota Alphard.

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров в обращении к министру внутренних дел отметил, что праворульные минивэны этой модели уже давно приобрели сомнительную репутацию и нередко становятся участниками серьёзных аварий.

«Смертельная статистика на наших дорогах с участием этой марки машины просто зашкаливает. Как вы знаете, за два дня июля месяца с участием «альфардов» было два крупных ДТП в Жамбылской и Алматинской областях», — подчеркнул депутат.



