Проведение сделок по купле-продаже строящегося жилья теперь возможно только в безналичной форме. Продлить срок строительства можно только на пять месяцев, сообщает informburo.kz

В Казахстане вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью», подписанный президентом 30 июня.

Первый блок поправок направлен на обеспечение законности и прозрачности процессов долевого строительства, защиту прав и законных интересов дольщиков.

Какие требования застройщикам ужесточили:

запрет на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся домах;

запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков;

проведение мониторинга акиматами в части законности привлечения денег дольщиков на рынке строящегося жилья;

запрет ипотеки на приобретение недвижимости в строящемся доме;

проведение сделок по купле-продаже строящегося жилья только в безналичной форме;

сокращение срока продления строительства жилого дома с девяти до пяти месяцев.

За нарушение этих запретов предусмотрена административная ответственность:

за привлечение денег дольщиков без получения разрешения – до 2000 МРП (7,8 млн тенге) штрафа;

за рекламу о продаже квартир в строящемся доме без получения разрешения – до 1000 МРП (3,9 млн тенге) штрафа.

Также закон предусматривает стимулирующие меры, которые позволят улучшить условия и снизить требования к застройщикам:

снижение требований к застройщикам при долевом строительстве после возведения каркаса дома по опыту;

снижение требований при долевом строительстве способами получения гарантии Единого оператора и участия в проекте банков (опыт работы – с трёх до двух лет, по возведённому количеству жилья – с 18 тысяч м2 до 10 тысяч м2);

разрешение уполномоченной компании использовать деньги дольщиков сразу после получения разрешения акиматов на привлечение денег дольщиков, не дожидаясь завершения строительства каркаса многоквартирного жилого дома;

ужесточение требования к застройщику по наличию активов не менее 10% от суммы строительства;

право на открытие уполномоченной компанией дополнительных валютного и депозитного счетов.

Для защиты интересов населения планируют создать Центр поддержки дольщиков.

