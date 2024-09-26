Верховный суд сделал заявление по вопросу запрета на ношение платков в школах.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Верховный суд признал ношение платков в школах законным. В Верховном суде заявили, что она недостоверна, поскольку вопрос о законности ношения платка в образовательном учреждении не обсуждался при рассмотрении дела, передает informburo.kz

«Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан. Вместе с тем, полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования имеются у профильного министерства. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменён», – подчеркнули в Верховном суде.

В заявлении отмечается, что у родителей есть обязанность по соблюдению устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме.

«При этом неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечёт установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях», – предупредили в Верховном суде

Фото взято с сайта azan.kz

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