Запрет на открытую выкладку сигарет: мелкие магазины завешивают витрины коврами и картоном

После введения запрета на открытую выкладку сигарет ситуация в небольших магазинах доходит до смешного: витрины с табачными изделиями завешиваются коврами, картоном, что приносит массу неудобств как продавцам, так и покупателям. При этом сами потребители табачных изделий не замечают, что нововведение значительно повлияло на интерес к курению, отмечает председатель правления ОЮЛ «Ассоциация «Лига потребителей Казахстана» Светлана Романовская, сообщает informburo.kz

По её мнению, любые запреты как инструмент воспитания населения не работают. Опыт других стран показывает, что с ведением запрета на выкладку сигарет уровень курения в странах остаётся на прежнем уровне. К примеру, в России после введения запрета на открытую выкладку сигарет в 2014 году, по данным международного агентства AC Nielsen, нелегальные продажи табачных изделий выросли с 19,3% в 2013 году до 28,3% в 2016 году. В Ирландии после запрета продажи в небольших магазинах снизились, однако значительно выросла нелегальная торговля. В настоящее время в Ирландии доля незаконной продукции составляет 25% от общего объёма рынка.

«Запрет открытой выкладки сигарет в розничной торговле – это один из факторов, способствующих распространению нелегальной табачной продукции. Недобросовестным продавцам проще продавать нелегальный товар из-под прилавка, чем с открытой витрины. И в условиях запрета потребителю сложно определить, какой товар он приобретает. Поможет ли такая мера снизить число курильщиков в Казахстане? Я не уверена», – отметила Светлана Романовская.

Запрещающие открытую демонстрацию табачных изделий нормы вступили в силу с 1 июля 2021 года. За нарушение этого требования владельцам торговых точек грозят штрафы от 180 тысяч до 1 миллиона тенге.

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