Запрет на продажу земли иностранцам: проект закона принят в работу

Законопроект, предусматривающий запрет на продажу казахстанской земли, приняли в работу в Мажилисе, передает корреспондент zakon.kz.

Проект закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений» внесен в порядке законодательной инициативы Президента РК Токаева. Целью принятия законопроекта является введение запрета на обладание иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами РК с иностранным участием, международными организациями, а также научными центрами с международным участием земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности и на праве временного землепользования, — сказал на пленарном заседании депутат Ерлан Барлыбаев, представляя законопроект по вопросам земельных отношений.

Он добавил, что Комитет по аграрным вопросам готов взять в работу указанный законопроект и подготовить по нему заключение.

В феврале Президент Касым-Жомарт Токаев поручил срочно запретить иностранцам покупать или арендовать в Казахстане земли сельскохозяйственного назначения. Глава государства добавил, что это нужно сделать законодательной инициативой Президента.

Земельный вопрос всегда был очень важным для нашего народа. Это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить, — сказал глава государства на заседании Национального совета общественного доверия.

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