Запрет на работу ТЦ и рынков сняли во всех городах, кроме Нур-Султана и Алматы

Торговым центрам и рынкам вне карантинных зон разрешили работать во время чрезвычайного положения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Как сообщается, Министерство торговли и интеграции и Министерство здравоохранения приняли решение о внесении изменений в совместный приказ «Об утверждении рекомендаций по функционированию объектов торговли на период действия указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан».

При этом отмечается, что на территориях, где введен карантин (Нур-Султан и Алматы), данные правила действовать не будут.

Согласно изменениям, крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее 2000 квадратных метров ограничивают время работы с 10.00 часов до 18.00 часов и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным осуществлением функций.

При этом находящиеся в них объекты, реализующие продукты питания, лекарственные средства и непродовольственные товары, работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Непродовольственные рынки ограничивают время работы с 11.00 часов до 17.00 часов и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Минимаркеты, магазины у дома работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Объекты общественного питания работают с ограничением деятельности:

— расположенные на территории торговых объектов могут осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки;

— расположенные вне территории торговых объектов ограничивают время работы до 22.00 часов, а число посетителей — не более 50 человек одновременно.

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