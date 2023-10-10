Запрет на сбор копий удостоверения личности: как будут наказывать нарушителей

Ответственность за требование предоставить копию документа, удостоверяющего личность, введут после принятия законодательных поправок, сообщает informburo.kz

В Комитете по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили, как будут наказывать за требование копий документов, удостоверяющих личность.

27 сентября депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет на сбор и обработку бумажных копий документов, удостоверяющих личность.

В Минцифры сообщили, что сейчас ответственность за требование предоставить копию документа, удостоверяющего личность, не предусмотрена. Соответствующая административная ответственность, предусмотренная статьёй 79 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», наступит после принятия поправок, говорится в ответе ведомства на запрос Informburo.kz.

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Статья 79 КоАП – «Нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите»:

1. Незаконные сбор и (или) обработка персональных данных, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф для физических лиц в размере 10, для должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, для субъектов крупного предпринимательства – в размере 70 МРП.

2. Те же деяния, совершённые собственником, оператором или третьим лицом с использованием своего служебного положения, если эти действия не влекут установленную законом уголовную ответственность – влекут штраф для физических лиц в размере 50, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 75, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 100, для субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП.

3. Несоблюдение собственником, оператором или третьим лицом мер по защите персональных данных, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – влечёт штраф для физических лиц в размере 50, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 150, для субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, повлёкшее утерю, незаконный сбор и (или) обработку персональных данных, если эти деяния не влекут установленную законом уголовную ответственность, – влечёт штраф для физических лиц в размере 200, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 500, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 700, для субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

Если собственник или оператор баз, содержащих персональные данные, откажет в оказании услуг без законных оснований, граждане вправе обратиться в комитет для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье 79 КоАП РК.

В Минцифры также пояснили, что запрет не будет распространяться на отношения, возникшие до его введения в действие. Таким образом, требование не распространяется на имеющиеся в организациях копии документов, удостоверяющих личность.

«При взаимодействии с организациями зачастую нужны данные с удостоверения личности, а не сам документ. Считаем целесообразным при необходимости направить информацию из документа, удостоверяющего личность. В целом норма по запрету истребования копий документов, удостоверяющих личность, направлена на снятие излишней нагрузки на бизнес и снижение расходов на приобретение того или иного оборудования, необходимого для создания копий документов, аренду помещений для их хранения. К примеру, сейчас в гостиницах или во многих магазинах при возврате товаров требуют копии документов, удостоверяющих личность, хотя обоснованность таких действий непонятна, поскольку на деле нужны только данные, которые содержаться в удостоверении личности», – пояснили в ведомстве.

В Минцифры добавили, что в местах, где нет устойчивой связи, достаточно будет записать лишь реквизиты документов (ФИО, номер документа, дату выдачи) без создания его копии.

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