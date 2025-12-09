В системе единовременных пенсионных выплат на медицинские услуги зафиксирован очередной всплеск аномального роста, передает Zakon.kz. По данным аналитиков Первого кредитного бюро, в ноябре 2025 года резко увеличилось число заявлений на оплату реконструктивных и восстановительных операций, включая пластическую хирургию.

Рекордный ноябрь: заявки выросли в десятки раз

Только за ноябрь было исполнено 2 277 заявлений на сумму около 2,1 млрд тенге. Этот результат стал рекордным за весь период действия механизма:

количество заявок выросло в 33 раза;

общая сумма выплат – почти в 39 раз по сравнению с октябрем.

До этого пластическая хирургия занимала минимальную долю среди медицинских направлений, финансируемых за счет пенсионных изъятий. Для сравнения: за весь период программы до 1 ноября общее число исполненных заявлений составляло 1 631, а совокупная сумма – менее 1,6 млрд тенге. Фактически один ноябрь превысил все предыдущие месяцы, вместе взятые.

Как ограничения по стоматологии и офтальмологии изменили структуру спроса

Резкие сдвиги в структуре медицинских изъятий начались с сентября, когда был остановлен прием заявлений на стоматологические услуги – ранее это было ключевое направление расходования пенсионных средств. Ограничения были введены после многочисленных случаев фальсификаций.

После «зубного» запрета спрос перераспределился: в сентябре и октябре зафиксирован всплеск заявок на офтальмологические операции. Однако и в этой категории спустя некоторое время выявили подозрительные схемы. В начале декабря Минздрав объявил о приостановке приема заявлений и по «глазным» операциям.

Офтальмология просела, пластика — на подъёме

Несмотря на ужесточение правил, в ноябре было исполнено около 9,8 тыс. офтальмологических заявлений на сумму 8,4 млрд тенге. При этом показатели оказались примерно на треть ниже октябрьских значений.

Одновременно выросло количество возвратов ранее перечисленных средств, что аналитики связывают с выявлением случаев нецелевого использования.

Возвраты продолжают поступать и по стоматологии, где прием новых заявок не ведется уже два месяца. В то же время по изъятиям на пластические операции объем возвратов пока остается минимальным, на фоне резкого роста числа и суммы заявлений в этом сегменте.

