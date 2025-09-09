"Баловаться с государственными деньгами нельзя" - аким Костаная об оптимизации маршрутов
Буквально всю прошлую неделю в социальных сетях под постами разных костанайских СМИ, в том числе...
С 9 сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу постановление Нацбанка, согласно которому обменным пунктам запрещается размещать уличные табло с курсами валют.
Теперь информацию о курсе покупки и продажи наличной иностранной валюты можно будет увидеть только внутри помещения обменного пункта либо у его операционной кассы.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.