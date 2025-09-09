 Ya Metrika Fast
Запрет на уличные табло с курсами валют начал действовать в РК

— Сегодня, 11:40
Изображение для новости: Запрет на уличные табло с курсами валют начал действовать в РК

alau.kz

С 9 сентября обменные пункты в Казахстане больше не имеют права выставлять табло с курсами валют на улицах. 

С 9 сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу постановление Нацбанка, согласно которому обменным пунктам запрещается размещать уличные табло с курсами валют.

Изображение 1 для Запрет на уличные табло с курсами валют начал действовать в РК

alau.kz

Теперь информацию о курсе покупки и продажи наличной иностранной валюты можно будет увидеть только внутри помещения обменного пункта либо у его операционной кассы.

 



