С 9 сентября обменные пункты в Казахстане больше не имеют права выставлять табло с курсами валют на улицах.

С 9 сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу постановление Нацбанка, согласно которому обменным пунктам запрещается размещать уличные табло с курсами валют.

Теперь информацию о курсе покупки и продажи наличной иностранной валюты можно будет увидеть только внутри помещения обменного пункта либо у его операционной кассы.

