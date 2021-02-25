Запрет на употребление алкоголя могут наложить на семейного дебошира — ДП Костанайской области

Запрет на употребление алкоголя могут наложить на семейного дебошира. Такой инструмент воздействия применяется в Казахстане несколько лет. Нарушителей запрета штрафуют, и могут даже поместить под арест. Несколько десятков подобных особых требований предъявлены костанайским нарушителям бытового спокойствия, в ходе специальной полицейской операции, передает alau.kz

Недопущение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, основная задача проведения в Костанайской области оперативно-профилактического мероприятия, которое полицейские так и назвали «Быт». За три дня операции, в органы правопорядка поступило 781 обращение по факту бытового насилия. По всем приняты меры реагирования. Вынесено 369 защитных предписаний, судами установлены 65 особых требований к поведению, из которых 53 с запретом на употребление алкоголя. Запрет на возлияния, как способ стабилизации семейных и гражданских отношений, ввели в практику несколько лет назад. И с тех пор его регулярно применяют. Срок запрета на 3 месяца и более, устанавливает суд. Для того, чтобы заставить человека «завязать с выпивкой», в суд должно поступить ходатайство об этом.

«Но сейчас можно и без ходатайства. Это на усмотрение суда, — если есть повтор… Устанавливает суд ограничения. В случае его нарушения, он привлекается по статье 669 Коап РК», — сообщил старший инспектор местной полицейской службы ДП Костанайской области Максим Деменчук.

Употребление алкоголя во время действия наложенного запрета, обойдется дорого. Первое такое нарушение может повлечь штраф в 5 МРП, более 14,5 тысяч тенге, повторное еще больше. Конечно, если оно будет замечено участковым, который без предупреждения должен приходить с проверкой, не менее одного раза в неделю. Всего же полицейские за три дня в регионе проверили более 8 тысяч подучетных лиц, которые относятся к категориям «защитное предписание», «особое требование», «алкоголик», «наркоман» и «неблагополучная семья». Нарушения выявлены при каждой десятой проверке. Дополнительно выявлено и поставлено на профилактический учёт более 650 лиц, подлежащих профилактическому воздействию. На принудительное лечение от алкогольной зависимости, судами осуждено 17 лиц.

Главный итог, что за время проведения операции не было допущено ни одного преступления.

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