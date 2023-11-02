Запрет на выдачу кредитов и отказ от сбора бумажных копий удостоверений. Закон направили в сенат

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Депутаты мажилиса приняли во втором чтении и направили в сенат закон, предусматривающий запрет на сбор и обработку бумажных копий документов, удостоверяющих личность.
Закон представила депутат мажилиса Екатерина Смышляева, передает informburo.kz Она озвучила основные изменения, которые содержатся в документе.
«Гражданам предоставляется право на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Запрет можно установить в личном кабинете «Электронного правительства». Информация о добровольном отказе будет учитываться при одобрении займов. Это позволит избежать получения третьими лицами банковских займов и микрокредитов», – сказала депутат.
Также по закону планируют ввести обязанность собственников и операторов баз, содержащих персональные данные, уведомлять в течение одного рабочего дня уполномоченный орган о нарушении безопасности и утечке персональных данных. О всех операциях со своими персональными данными граждане смогут узнать через сообщения в личном кабинете или через SMS.
Кроме того, закон предполагает запрет на сбор и обработку бумажных копий документов, удостоверяющих личность.
Отдельным блоком в законопроекте рассматривается правовое регулирование института «белых» хакеров и работы аналога программы BugBounty, по которой привлекают дополнительных специалистов для выявления уязвимости в информационных системах и ресурсах.
Вместе с тем закон предполагает создание государственного центра информационной безопасности, который будет обслуживать только объекты информатизации госорганов. На сегодняшний день в стране функционируют около 350 гособъектов информатизации. Центр будет работать при государственной технической службе КНБ.