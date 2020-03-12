Запрет на вылет в страны с коронавирусом ввел Казахстан

Казахстанцам запретили выезжать в неблагополучные по коронавирусу страны на спортивные, культурные и туристические мероприятия, передает Tengrinews.kz.

«В целях недопущения ввоза с сегодняшнего дня должны быть приняты следующие меры. Ограничение международного пассажирского сообщения со странами категорий 1А и 1Б, 2 и 3. Запрет на выезд на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3», — заявил на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

В категорию 1А входят Китай, Иран, Южная Корея и Италия. В категорию 1Б на данный момент — Франция, Германия и Испания. Во второй категории — Швейцария, Великобритания и Нидерланды. В третьей категории стран — Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины и США.

Напомним, чтобы предотвратить проникновение и распространение в Казахстане коронавируса, правительство принимает следующие меры: — с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий;

— с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников;

— с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение;

— вводится обязательная дезинфекция общественного транспорта;

— детские сады продолжат работу;

— запрет выездных экскурсий в период каникул для школьников;

— обязательная дезинфекция в общественном транспорте, местах массового скопления;

— усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых;

— запрет на выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3;

— рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры – нет.

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