Запрет на вылет в страны с коронавирусом ввел Казахстан

Казахстанцам запретили выезжать в неблагополучные по коронавирусу страны на спортивные, культурные и туристические мероприятия, передает Tengrinews.kz.
«В целях недопущения ввоза с сегодняшнего дня должны быть приняты следующие меры. Ограничение международного пассажирского сообщения со странами категорий 1А и 1Б, 2 и 3. Запрет на выезд на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3», — заявил на брифинге в СЦК заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
Напомним, чтобы предотвратить проникновение и распространение в Казахстане коронавируса, правительство принимает следующие меры:
— с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий;
— с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников;
— с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение;
— вводится обязательная дезинфекция общественного транспорта;
— детские сады продолжат работу;
— запрет выездных экскурсий в период каникул для школьников;
— обязательная дезинфекция в общественном транспорте, местах массового скопления;
— усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых;
— запрет на выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3;
— рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры – нет.