На ежегодной августовской конференции педагогов Глава государства подчеркнул, что в школах не должно быть места буллингу, жестокости и агрессии. За последние два года в стране принят комплекс мер: ужесточено наказание за насилие в отношении несовершеннолетних, укреплён институт уполномоченного по правам ребёнка, ведётся системная работа по профилактике суицидов.

«Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности», — Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

В школах и колледжах внедряется антибуллинговая программа «ДосболLIKE».

Возобновляются еженедельные уроки личной безопасности. Занятия будут проходить во всех детских садах, школах и колледжах страны: по 10 минут на классном часу еженедельно, с повторением темы трижды в год. Темы включают правила поведения в интернете, защиту от мошенничества, действия в экстремальных ситуациях и профилактику насилия.

Продолжают работать 20 Центров психологической поддержки детей. Центры оказывают помощь детям, родителям и педагогам по вопросам буллинга, насилия и кризисных ситуаций. Консультации и экстренная помощь доступны круглосуточно.

QR-коды контакт-центра «111» размещены во всех школах. Дети могут анонимно и быстро сообщать о нарушении своих прав. QR-коды размещены на видных местах — в коридорах, на лестницах, в санитарных комнатах. Все обращения обрабатываются 24/7.

За буллинг предусмотрена административная ответственность: штраф в размере 10 МРП; за повторное нарушение — 30 МРП.

Введён запрет на высадку детей из общественного транспорта. Водителям автобусов запрещено высаживать детей младше 16 лет без сопровождения взрослых. Нарушение влечёт административную ответственность.

Более 500 тысяч детей получили поддержку через фонд «Всеобуч». На счета родителей и законных представителей перечислено 25,3 млрд тенге на покупку формы, обуви и принадлежностей для детей из социально уязвимых категорий.

Создано первое управление по защите прав детей в Актюбинской области. Оно будет курировать районные и городские отделы. В дальнейшем подобные структуры появятся во всех регионах.

Усилен штат органов опеки и попечительства — почти в 3 раза. Закреплён норматив: 1 специалист на 5 тысяч детского населения. Сегодня в системе уже работают 896 специалистов, и их количество постепенно увеличивается.

Реализация всех вышеуказанных инициатив находится на постоянном контроле Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК.

Смертельная авария произошла на трассе в Костанайской области По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай–Аулиеколь–Сурган вблизи села Жосалы, полицией начато досудебное расследование....

Ждите заморозки. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 сентября представили синоптики Казгидромета. На погоду Казахстана оказывает свое...

В Казахстане растет число жертв интернет-мошенников среди молодежи и пожилых За восемь месяцев текущего и прошлого года департамент по противодействию киберпреступности МВД провел анализ ситуации...