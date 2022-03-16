Запрет на вывоз валюты. С чем не пропустят через границу?

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В связи с введенными ограничениями по вывозу иностранной валюты и золотых слитков в Комитете государственных доходов МФ РК предупредили об ответственности за нарушение этого запрета, сообщает zakon.kz.
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«Для недопущения задержек при переходе государственной границы рекомендуется заранее рассчитать на день выезда имеющуюся при себе (в багаже) сумму наличных денег», — отметили в Комитете госдоходов МФ РК.
Наличные деньги и денежные инструменты в иностранный валюте не должны превышать в эквиваленте 10 тыс. долларов США по курсу Нацбанка.
Кроме того, нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемые Национальным банком РК, а также аффинированное золото свыше 100 грамм.
В КГД отметили, что в случае выявления нарушения запрета лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности.
«В случае привлечения физических лиц к административной ответственности налагается штраф в размере 15 МРП (45,9 тыс. тенге). Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства», — сообщили в Комитете госдоходов.
Накануне президент Казахстана подписал указ «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан», которым введен запрет на вывоз из Казахстана иностранной валюты, золотых слитков и монет.
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