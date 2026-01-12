Лисаковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина К., освобожденного из мест лишения свободы, за нарушение правил административного надзора.

Как установил суд, ранее в отношении К. было вынесено постановление об установлении административного надзора. Судом также были определены ограничения, обязательные для исполнения, в том числе запрет на посещение винно-водочных магазинов с целью приобретения и употребления алкогольных напитков. Эти ограничения действуют до 1 марта 2026 года.

Несмотря на запрет, 30 ноября 2025 года гражданин К., находясь в магазине «Н.», приобрел алкогольную продукцию. Тем самым он нарушил требования законодательства об административном надзоре. При этом правонарушение было совершено повторно в течение одного года после наложения предыдущего административного взыскания.

В ходе судебного заседания К. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Учитывая характер правонарушения, обстоятельства дела, личность правонарушителя, его поведение до и после совершения нарушения, а также имущественное положение, Лисаковский городской суд признал гражданина К. виновным. Суд назначил ему административное взыскание в виде административного ареста сроком на двое суток.

