Запрет парковки во дворах? МВД выступило с официальным заявлением





Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы вводимом с 1 июля 2026 года запрете на стоянку автомобилей на придомовых территориях.

В ведомстве сообщили, что никаких изменений в Правила дорожного движения, касающихся парковки во дворах жилых домов, не вносилось.

«Требования к остановке и стоянке транспортных средств остаются прежними», — подчеркнули в МВД.

При этом в министерстве напомнили, что действующие нормы ПДД по-прежнему запрещают остановку и стоянку транспортных средств на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках.

Кроме того, МВД призвало всех участников дорожного движения соблюдать требования правил, проявлять внимательность на дорогах и уважительно относиться друг к другу.

Особое внимание в ведомстве обратили на безопасность детей. Родителям и законным представителям рекомендовано усилить контроль за их поведением и регулярно напоминать о правилах безопасного поведения на улице.

Как отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек, только совместными усилиями можно обеспечить безопасность дорожного движения и предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

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