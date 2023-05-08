Запрет поднимать плату на аренду квартир закрепят в законе

Но это в Испании. Там предлагают не поднимать ценник для квартирантов больше, чем на 3% в год.

Власти надеются, что благодаря новому законопроекту, рынок жилья станет более предсказуемым для людей, которые не могут позволить себе купить собственную квартиру или дом, пишет euro-pulse.ru.

Кроме того, арендаторам не придется оплачивать агентствам недвижимости сборы и расходы, связанные с заключением договора аренды. Расходы за эти процедуры лягут на плечи на домовладельцев.

Нововведение, однако, не затронет рынок краткосрочной аренды — в частности, квартир для туристов.

Ожидается, что закон вступит в силу в мае после голосования в Сенате Испании.

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