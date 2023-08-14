Запрет поставки санкционных грузов через Россию в Казахстан объяснили в Минторговли

В Министерстве торговли и интеграции прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что Евросоюз запретит поставки санкционных грузов через Россию в Казахстан, передает Tengrinews.kz.

«Ограничение транзита касается не всей торговли, а только санкционных товаров и технологий двойного назначения, используемых в военно-технологической сфере, обороне и безопасности России. Доля импорта таких товаров из Европейского союза составляет 4,4 процента в натуральном выражении и 17,2 процента — в стоимостном», — пояснили в министерстве в ответе на запрос журналиста.

Сообщается, что в целях обеспечения стабильности поставок товаров Казахстан проводит консультации с европейской стороной, а также рассматривает варианты альтернативных маршрутов и сотрудничества с другими партнерами.

«В частности, прорабатывается перспективный маршрут – Мультимодальный Middle corridor (TMTM), по которому может осуществляться транзит между Китаем (а также странами Центральной Азии) и европейскими странами», — уточнили в Минторговли. Напомним, российские СМИ сообщили, что с 1 сентября страны Евросоюза полностью запретят транзит санкционных грузов по территории России в третьи страны, в том числе в Казахстан. Отмечается, что Россия под видом транзита в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан закупала санкционные товары в странах Балтии, в том числе оборудование и другие механические устройства. «На Западе об этом прекрасно знали. В России оставалась примерно половина грузов, отправляемых транзитом в страны Закавказья и Средней Азии, в Европейском банке реконструкции и развития даже придумали для этого термин «евразийская карусель», — пояснили в СМИ.

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