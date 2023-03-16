Запрет смартфонов в школе: имеет ли право учитель забрать гаджет и можно ли будет звонить на переменах

Что случилось. В Министерстве просвещения разъяснили, для чего ввели ограничения по использованию смартфонов в школах и могут ли учителя забирать у детей их перед уроками.

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Контекст. 9 марта в Казахстане стартовало публичное обсуждение проекта поправок в правила деятельности школ. В частности, их предложили дополнить пунктом о запрете использования мобильных телефонов на занятиях, передает informburo.kz

«На уроках обучающимися и педагогами мобильные средства связи не используются, за исключением случаев необходимости их применения на уроке по решению педагога», – гласит новый пункт.

Реакция родителей. Это дополнение в правила родители восприняли неоднозначно. На странице обсуждения проекта пользователи указали, что мобильные устройства необходимы школьникам для фиксации буллинга со стороны одноклассников и нарушений со стороны педагогов. Также родители отмечали, что телефоны – собственность учащихся, и отбирать их никто не вправе.

«Как представитель общественной организации, работающей с буллингом, считаю этот пункт неправомерным. Сейчас дети при помощи мобильных устройств фиксируют факты буллинга со стороны педагогов, и эти видео являются единственными доказательствами. Если не разрешить детям использование мобильных телефонов, они не смогут фиксировать нарушения их безопасности, педагоги будут и дальше продолжать использовать некорректные методы воспитания», – отметила участница обсуждения Светлана Богатырёва.

Старое требование. Как сообщили в Комитете среднего образования Министерства просвещения в ответ на запрос Informburo.kz, ограничение использования мобильных телефонов в организациях образования – не новшество.

«Согласно принятому 25 мая 2021 года приказу министра образования и науки, согласованному с министерствами здравоохранения, внутренних дел, МЧС, Генпрокуратурой и другими центральными госорганами, мобильные устройства связи с функциями переноса информации (пейджер, планшеты, смартфоны, iPad, iPod, плейеры, мобильные роутеры) относятся к предметам, ограниченным для использования в организациях образования и на их территории», – отметила и.о. председателя комитета Зауре Байменова.

На перемене – можно. По словам Зауре Байменовой, запрет на использование мобильных будет распространяться только на время уроков.

«В остальное время школьники могут пользоваться телефонами. Обучающиеся могут носить с собой телефон, смартфон, планшет или смарт-часы в школу, но во время урока устройства должны быть выключены или переведены в «режим полёта» и храниться в рюкзаке или в шкафчиках», – говорится в официальном ответе.

Как добавила руководитель комитета, по решению школы и согласованию с родителями ученики могут сдавать телефоны перед уроком.

«Без согласия родителей отбирать телефоны у обучающихся неправомерно. Учитель может попросить обучающегося убрать телефон в рюкзак или сумку, положить его на край стола и не пользоваться им до конца урока», – отметила и.о. главы комитета.

Зачем нужно ограничивать. В комитете обратили внимание на то, что использование смартфона на уроке может нарушить учебный процесс.

«Ограничение вводится для того, чтобы обучающиеся не отвлекались от урока, а также не имели возможности списать при проведении тестов и контрольных. Важно понимать и родителям, что звонить или писать ребёнку во время урока не нужно. Каждый родитель знает расписание уроков своего ребёнка и может перенести разговор на время перемены», – подчеркнула Зауре Байменова.

Она отдельно отметила, что при необходимости, в случае возникновения нештатных ситуаций, школьник может позвонить родителям как во время урока, так и во внеурочное время.

Мировой опыт. Использование смартфона в учебное время законодательно запрещено во многих странах, рассказали в комитете.

«В Китае использование гаджета в школе может повлечь за собой штраф, во Франции – привести к отстранению от занятий. Использование телефонов во время уроков запрещено также в США, Италии, Испании, Японии, Южной Корее, России», – сообщили в комитете Минпросвета.

Почему это важно знать. Цифровизация затронула все сферы жизни казахстанцев, и мобильные телефоны с видеокамерой и функцией выхода в интернет появились даже у дошкольников. Поскольку эти устройства используют для развлечения не в меньшей мере, нежели для связи, возникло противоречие между правом учащихся пользоваться своими дорогостоящими гаджетами и необходимостью получать традиционное образование, что требует концентрации внимания и внимательности к словам педагога. Из разъяснений Минпросвета следует, что вводимое ограничение не лишает детей возможности при необходимости воспользоваться смартфоном и в экстренной ситуации снять фото- или видеоматериал

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