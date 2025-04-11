Сегодня на совещании о реализации республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» аким Костанайской области Кумар Аксакалов озвучил несколько поручений, в том числе и по кронированию деревьев.

По словам акима области, вопрос ухода за зелеными насаждениями требует серьёзного переосмысления.

«То, что у нас называют “кронированием”, на деле часто превращается в безграмотную обрезку, после которой дерево либо умирает, либо превращается в обрубок. Это нельзя назвать уходом за деревьями. Природа сама формирует идеальную крону. Нет ничего лучше, чем естественный, здоровый рост дерева. Поручаю прекратить практику ежегодного «обязательного» кронирования. Формирование кроны допустимо, но только по правилам, под контролем специалистов, и в случае необходимости. Также нам нужно отказаться от одноразовых решений. Посадка сезонных цветов, которые погибают через пару месяцев — это расточительство. Городу нужны многолетние, устойчивые растения, которые растут годами», — отметил Кумар Аксакалов.

Он поручил акимату города Костанай в составе действующего ГКП создать отдельную службу по уходу, учёту и защите зелёных насаждений.

«Работу необходимо начать с полной ревизии всех деревьев в черте города, чтобы понимать, какие из них требуют ухода, какие можно восстановить, а какие нуждаются в замене. Озеленение — это необходимость, это здоровье нации, это облик наших городов и сёл, это защита климата. Мы обязаны делать это качественно и системно», — отметил глава области.

Будет ли девальвация? Нацбанк ответил о будущем тенге Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге подчеркнул, что при действующем режиме инфляционного таргетирования и...

Костанаю нужны парки и скверы - аким области Потребность города в новых территориях остается актуальна. Костанаю нужны место для отдыха. Об этом сегодня...