Запретили несколько медпрепаратов в Казахстане

pixabay.com
В республике Казахстан под запрет попали пять препаратов. Постановлением правительства внесены изменения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сказано в документе, в раздел наркотических средств, использование которых в медицинских целях запрещено, добавлены пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил), брорфин и метонитазен.
Фентанил — это синтетический сильнодействующий анальгетик. Чаще всего его применяют в анестезиологии, парамедицине и медицине катастроф. Препарат вызывает привыкание и даже физическую зависимость.
Брорфин в народе известен как «фиолетовый героин». Это опиоидный анальгетик на основе пиперидина. При злоупотреблении также вызывает зависимость.
Метонитазен относится к сильнодействующим синтетических опиоидам и имеет схожее действие с героином и фентанилом.
Также под запрет попали несколько психотропных веществ: 3-метоксифенциклидин и эутилон.
Постановление вступает в силу 6 февраля 2024 года.