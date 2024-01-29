Запретили несколько медпрепаратов в Казахстане

В республике Казахстан под запрет попали пять препаратов. Постановлением правительства внесены изменения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сказано в документе, в раздел наркотических средств, использование которых в медицинских целях запрещено, добавлены пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил), брорфин и метонитазен.

Фентанил — это синтетический сильнодействующий анальгетик. Чаще всего его применяют в анестезиологии, парамедицине и медицине катастроф. Препарат вызывает привыкание и даже физическую зависимость.

Брорфин в народе известен как «фиолетовый героин». Это опиоидный анальгетик на основе пиперидина. При злоупотреблении также вызывает зависимость.

Метонитазен относится к сильнодействующим синтетических опиоидам и имеет схожее действие с героином и фентанилом.

Также под запрет попали несколько психотропных веществ: 3-метоксифенциклидин и эутилон.

Постановление вступает в силу 6 февраля 2024 года.

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