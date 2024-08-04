Запретить аренду электросамокатов требуют авторы петиции в Казахстане

На сайте epetition.kz появился документ, адресованный МВД РК. Автор требует запретить аренду электросамокатов в Казахстане, потому что пользователи этих транспортных средств не умеют себя вести и подвергают опасности окружающих, передаёт BaigeNews.kz.

По словам инициатора петиции Леонида О. , идея кикшеринга в Казахстане могла бы принести безусловные плюсы – повышение мобильности и быстрое передвижение без пробок, разгрузка городских дорог, снижение затрат на транспорт. Но что-то пошло не так.

«Появление арендных самокатов на улицах городов в реальности сделало крайне некомфортным передвижение по пешеходной части. Самокатчики катаются по 2-3 человека на одном самокате, катаются дети, у который макушка еле до руля доросла, взрослые с детьми, в 80% случаев на большой скорости. Пешеходы вынуждены оглядываться каждые несколько секунд, тебе в спину постоянно кричат пропустить или «сигналят», тебя могут задеть сумкой проезжающие на скорости, особенно опасно идти с собакой или ребёнком, потому что «самокатчики» не снижают скорость и не останавливаются, как будто это принцип. Ты постоянно в напряжении, весь свой путь, да ещё оставляют самокаты где попало и приходится их постоянно обходить», — пишет автор.

По его словам, даже ужесточение законодательства не останавливает нарушителей. Леонид предлагает властям поступить так же, как в Париже.

«На днях вышла статья в СМИ о том, что к административной ответственности привлечены свыше 7,5 тысячи алматинских самокатчиков, зарегистрировано 38 ДТП с участием самокатов, 42 человека получили травмы. С сентября 2023 года в Париже ввели запрет на прокат электросамокатов в связи с тем, что жители французской столицы неоднократно жаловались на то, что люди на электросамокатах мешают пешеходам и создают аварийные ситуации. В Алматы складывается абсолютно аналогичная ситуация. Кикшеринговые компании не могут обеспечить безопасность, полиция не может обеспечить достаточный контроль, пользователи сервиса не соблюдают ни законодательство, ни общечеловеческие принципы. Дабы не допустить человеческих жертв и исключить негативное воздействие на жителей просим запретить кикшеринг (прокат электросамокатов). Надеемся, прибыль нескольких иностранных компаний не будет перевешивать чашу с жизнями, здоровьем и хорошим настроением казахстанцев», — заключил автор петиции.

Пока петиция собрала лишь 74 голоса из 50 тысяч, необходимых для её рассмотрения властями

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