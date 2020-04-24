Запретить. Пояснение постановления главного санврача о перемещении авто в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ДККБТУ, в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 11 от 15 апреля 2020 года «О введении карантина на территории Костанайской области» внести следующие изменения и дополнения:

Подпункт 2-1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

2-1) запретить перемещение личного легкового транспорта внутри городов, районов и сельских зон Костанайской области с 22:00 до 06.00 часов, в остальное время разрешить:

— лицам, указанным в пункте 7 приложения 1 к настоящему Постановлению;

— лицам, задействованным в проведении весенне-полевых работ, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения и др.), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников;

— лицам, осуществляющим уход за неходячими больными, престарелыми, инвалидами и другими, проживающими отдельно от лиц, осуществляющих уход, больных, которым периодически требуются проведение процедур по жизненным показаниям, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией;

— другим транспортным средствам — при наличии разрешения РОШ;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Напомним, 23 апреля главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло внес изменения в постановление.

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