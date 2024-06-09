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Запретить продажу энергетиков лицам не достигшим 21 года. Что об этом думают костанайцы?

Фотография Запретить продажу энергетиков лицам не достигшим 21 года. Что об этом думают костанайцы?

Фото взято с сайта style.rbc.ru

«Энергетики стали опаснее, чем алкоголь». Именно так накануне мажилисмен Елнур Байсенбаев выразился на пленарном заседании. 

В начале этой недели на пленарном заседании Мажилиса состоялось второе чтение законопроекта о лудомании. До этого, на Национальном курултае в мае, глава государства поручил разработать конкретные меры по сдерживанию этой болезни. В ходе чтения, мажилисмены озвучили ряд предлагаемых поправок, в которых энергетические напитки оказались в центре внимания.

«Граждане зависимые от азартных игр, являются главными потребителями энергетических напитков, чтобы не спать и играть всю ночь. Кроме того, по данным АФМ сегодня более 200 тысяч детей регулярно играли в азартные игры, не исключено, что эти подростки делают ставки одурманенные энергетиками. Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Сейчас даже 10-летний ребенок может купить энергетик», — говорит депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев.

На сегодня, и правда, можно встретить больше количество молодых людей, которые зависимы от данных напитков. Проводя опрос среди костанайцев, мы узнали, что некоторые уже даже сталкивались с последствиями потребления энергетиков.

«Да, энергетики пью иногда, но сейчас завязала с этим, потому что начались очень сильные головные боли, особенно это происходит днем, если их пить особенно в жаркую погоду, очень сильно потом ухудшается самочувствие, поэтому решила прекратить с этим делом».

«Когда мне было 13, я тоже перепил много энергетиков и когда-то тоже сильно заболел и, в общем, не советую, не пейте вообще».

«Не пью, не употребляю сама и детям не разрешаю. Потому что по известным данным, ученые уже доказали, что это негативно сказывается на здоровье, печень, сердце и легкие, потом порок сердца и все остальное».

«Молодежи, я бы не рекомендовала пить энергетики, ну, как-бы, сама я не пью, да и запах тоже не переношу. Не зря же говорят, запах энергетиков — запах смерти».

«Они плохо влияют на сосуды человека и наносят вред организму. Пускай на мимолетное время и даст «буст» так сказать в энергии, но в долгосрочной перспективе оно себя не оправдывает».

А врач-кардиолог Алмас Закарин утверждает, что к нему все чаще стали обращаться люди, которые ежедневно потребляли этот самый напиток. В основном, это молодые люди. По словам врача, энергетик нещадно проходится по всем органам нашего организма.

«Был случай, когда один парень работал таксистом, то есть он работал, на межгород ездил и часто употреблял энергетики, чтобы не спать в дороге. И у него возникли проблемы с щитовидной железой, то есть там и все гормоны начали прыгать, можно так сказать. Тем самым, он конечно подорвал свое здоровье. К сожалению, сейчас он на учете у эндокринолога стоит. Такие случаи очень часто бывают», — говорит врач-кардиолог, кардиохирург Алмас Закарин.

Врач- кардиолог поддерживает законопроект, так как считает, что пользы данный напиток в себе не несет, а лишь наносит непоправимый вред здоровью. Плюс ко всему, возраст его постоянных пациентов варьируется от 20 до 25 лет. Уже в этом возрасте молодые начинают жаловаться на работу сердца.

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