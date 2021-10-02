Запретить ввоз и использование одноразовых электронных сигарет хотят в Казахстане

Фото из открытых источников
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК опубликовал на портале «Открытые НПА» техрегламент «Требования к никотинсодержащей продукции», в котором идёт речь об использовании одноразовых электронных сигарет, передает informburo.kz
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев отметил, что национальным законодательством не регулируется обращение электронных систем потребления. Поэтому Минздрав подготовил проект технического регламента на никотиносодержащую продукцию.
В документе сообщается о запрете выпуска электронных систем открытого типа, где ёмкость можно самостоятельно заполнять жидкостью, сменных контейнеров и сосудов для заправки, а также безникотиновых жидкостей.
«Не допускается выпуск на рынок Республики Казахстан электронных систем потребления одноразового использования (одноразовых электронных сигарет)», – говорится в документе.
Предлагается запретить продажу электронных систем потребления и жидкостей для них для людей в возрасте до 18 и 21 года. Также Минздрав намерен запретить ввоз, производство, продажу и распространение никпэков и снюсов.
В документе также приводятся требования к маркировке продукции. При принятии техрегламента на упаковку не будут размещать утверждение о лечебных свойствах продукции, а также термины «без содержания смол», «сниженный вред», «более безопасные» и другие.
Публичное обсуждение документа продлится до 15 октября.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области