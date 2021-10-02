Запретить ввоз и использование одноразовых электронных сигарет хотят в Казахстане

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК опубликовал на портале «Открытые НПА» техрегламент «Требования к никотинсодержащей продукции», в котором идёт речь об использовании одноразовых электронных сигарет, передает informburo.kz

Официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев отметил, что национальным законодательством не регулируется обращение электронных систем потребления. Поэтому Минздрав подготовил проект технического регламента на никотиносодержащую продукцию.

В документе сообщается о запрете выпуска электронных систем открытого типа, где ёмкость можно самостоятельно заполнять жидкостью, сменных контейнеров и сосудов для заправки, а также безникотиновых жидкостей.

«Не допускается выпуск на рынок Республики Казахстан электронных систем потребления одноразового использования (одноразовых электронных сигарет)», – говорится в документе.

Предлагается запретить продажу электронных систем потребления и жидкостей для них для людей в возрасте до 18 и 21 года. Также Минздрав намерен запретить ввоз, производство, продажу и распространение никпэков и снюсов.

В документе также приводятся требования к маркировке продукции. При принятии техрегламента на упаковку не будут размещать утверждение о лечебных свойствах продукции, а также термины «без содержания смол», «сниженный вред», «более безопасные» и другие.

Публичное обсуждение документа продлится до 15 октября.

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