Запретят пить алкоголь? В МВД Казахстана назвали условия

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, кому из казахстанцев могут официально запретить употребление алкоголя, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В МВД инициировали меры в отношении домашних тиранов. Среди них — запрет на употребление алкоголя по решению суда, общественные работы, выселение из жилья, обязательное посещение психотерапевта.

Игорь Лепеха уточнил, что вопрос будет касаться не только людей, совершивших бытовое насилие.

«На сегодняшний день есть особые требования: судья постановляет «запретить употребление алкогольных напитков», допустим, на три месяца. Если поступает вызов, необязательно (за домашнее насилие. – Прим.), условно, нарушение тишины, мы приезжаем и видим, что гражданин в нетрезвом состоянии, вот оно — нарушение», — рассказал замминистра.

Он добавил, что в правилах нет требования о том, что обязательно именно супруга должна пожаловаться в полицию на мужа-дебошира, чтобы к нему применили вышеуказанные меры. будут также «следить» участковые.

«Стоящих на учете граждан обязательно участковый будет посещать», — добавил Лепеха.

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