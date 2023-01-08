Запущен новый автобусный маршрут номер 1 «Мичуринское-Заречный»

Информацию о новом маршруте распространила пресс-служба акимата города Тобыл.
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С 3 января начал свою работу новый автобусный маршрут номер 1 «Мичуринское-Заречный», с заездом в город Тобыл.
«Маршрут запущен пока в тестовом режиме. Схема движения, интервал и окончательная сумма оплаты за проезд в процессе будут скорректированы. Свои предложения жители могут адресовать в директ официальных аккаунтов акиматов района, города Тобыл и Мичуринского сельского округа.
Как только будут до конца проработаны детали и выслушаны все предложения, мы сообщим полную информацию», — говорится в сообщении.