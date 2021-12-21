Запуск национальной платежной системы Казахстана планируется в 2022 году

Заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов в Мажилисе рассказал, когда планируется введение национальной платежной системы, передает zakon.kz.

Берик Шолпанкулов сообщил, что в соответствии с поручением главы государства Национальным банком совместно с участниками финансового рынка проводится работа по построению национальной платежной системы.

«Основными компонентами национальной платежной системы будут являться межбанковская система платежных карточек и система мгновенных платежей. В ноябре текущего года в пилотном режиме обе системы мы запустили. Полномасштабный запуск национальной платежной системы планируется к середине 2022 года, с учетом предполагаемой интеграции с банками второго уровня», — отметил заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов.

Шолпанкулов также озвучил преимущества национальной платежной системы. Во-первых, по его словам, речь идет о снижении банковских комиссий. Так, например, ожидается, что при использовании системы мгновенных платежей банковская комиссия снизится в 2,5 раза, то есть до 1%.

Во-вторых, будет обеспечена защита внутреннего рынка и исключены внешние угрозы и риски для функционирования финансовой системы.

В-третьих, значительно ускорятся расчеты между участниками, а также будут применены новые инновационные решения.

В-четвертых, для населения откроется широкая возможность использования инструмента расчетов по всей стране — вне зависимости от месторасположения, времени суток и обслуживающего банка.

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