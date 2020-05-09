Запуск рейсов в Казахстане: выявлены первые случаи коронавируса среди пассажиров

В целом, в сутки проводятся 15 тысяч тестов по всей стране. Около 5 тысяч из них — с целью профилактики.

«Когда мы выборочно тестируем военнослужащих, медиков, работников продовольственных магазинов, выявляемость порядка 1−2% есть. Это говорит о том, что инфекция продолжает распространяться. Но, как показывает статистика, порядка 85% — это легкие и бессимптомные случаи. Порядка половины всех больных — без симптомов», — добавил министр.

Пациенты, у которых нет симптомов коронавируса, обычно незаметно для себя переносят инфекцию и сами излечиваются. Но есть риск, что они заразят других людей, у которых заболевание может протекать в более тяжелой форме.

Возобновление внутреннего авиасообщения

С 1 мая по поручению президента Касым-Жомарта Токаева возобновились полеты между Нур-Султаном и Алматы. С 4 мая из Нур-Султана и Алматы осуществляются рейсы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.

С 11 мая из Нур-Султана и Алматы можно будет летать в Актобе, Павлодар, Тараз, Караганду, Талдыкорган, Кокшетау.

С 13 мая возобновятся полеты в Костанай и Ушарал.

При этом в Казахстане продолжает действовать режим чрезвычайного положения, поэтому ослабление карантинных мер происходит поэтапно. Кроме того, для осуществления полетов авиакомпаниям и пассажирам необходимо строго соблюдать все санэпидемические меры.

Пассажирам за сутки до посадки на борт необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и получить справку о его отсутствии. Без нее пассажира не пустят на борт.