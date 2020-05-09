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Запуск рейсов в Казахстане: выявлены первые случаи коронавируса среди пассажиров

ru.sputniknews.kz

COVID-2019 в Казахстане

4922 - зарегистрированно

1695 - выздоровевших

31 - летальных случаев

61 - в Костанайской области

После возобновления авиасообщения между рядом городов Минздрав уже регистрирует первые случаи COVID-19 среди потенциальных пассажиров, которые сдают анализы перед полетами, сообщает ru.sputniknews.kz

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о важности ПЦР-тестов перед полетами.

«Уже были выявления среди будущих пассажиров скрытых источников, поэтому, я считаю, что эта мера пока востребована. За вчерашние сутки был один случай. В рамках платного тестирования мы выявили уже порядка деяти случаев за эту неделю», — сказал Елжан Биртанов во время интервью телеканалу «Хабар 24».

В целом, в сутки проводятся 15 тысяч тестов по всей стране. Около 5 тысяч из них — с целью профилактики.

«Когда мы выборочно тестируем военнослужащих, медиков, работников продовольственных магазинов, выявляемость порядка 1−2% есть. Это говорит о том, что инфекция продолжает распространяться. Но, как показывает статистика, порядка 85% — это легкие и бессимптомные случаи. Порядка половины всех больных — без симптомов», — добавил министр.

Пациенты, у которых нет симптомов коронавируса, обычно незаметно для себя переносят инфекцию и сами излечиваются. Но есть риск, что они заразят других людей, у которых заболевание может протекать в более тяжелой форме.

Возобновление внутреннего авиасообщения

С 1 мая по поручению президента Касым-Жомарта Токаева возобновились полеты между Нур-Султаном и Алматы. С 4 мая из Нур-Султана и Алматы осуществляются рейсы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.

С 11 мая из Нур-Султана и Алматы можно будет летать в Актобе, Павлодар, Тараз, Караганду, Талдыкорган, Кокшетау.

С 13 мая возобновятся полеты в Костанай и Ушарал.

При этом в Казахстане продолжает действовать режим чрезвычайного положения, поэтому ослабление карантинных мер происходит поэтапно. Кроме того, для осуществления полетов авиакомпаниям и пассажирам необходимо строго соблюдать все санэпидемические меры.

Пассажирам за сутки до посадки на борт необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и получить справку о его отсутствии. Без нее пассажира не пустят на борт.
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