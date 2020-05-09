Запуск рейсов в Казахстане: выявлены первые случаи коронавируса среди пассажиров

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COVID-2019 в Казахстане
4922 - зарегистрированно
1695 - выздоровевших
31 - летальных случаев
61 - в Костанайской области
После возобновления авиасообщения между рядом городов Минздрав уже регистрирует первые случаи COVID-19 среди потенциальных пассажиров, которые сдают анализы перед полетами, сообщает ru.sputniknews.kz
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о важности ПЦР-тестов перед полетами.
«Уже были выявления среди будущих пассажиров скрытых источников, поэтому, я считаю, что эта мера пока востребована. За вчерашние сутки был один случай. В рамках платного тестирования мы выявили уже порядка деяти случаев за эту неделю», — сказал Елжан Биртанов во время интервью телеканалу «Хабар 24».
«Когда мы выборочно тестируем военнослужащих, медиков, работников продовольственных магазинов, выявляемость порядка 1−2% есть. Это говорит о том, что инфекция продолжает распространяться. Но, как показывает статистика, порядка 85% — это легкие и бессимптомные случаи. Порядка половины всех больных — без симптомов», — добавил министр.
Пациенты, у которых нет симптомов коронавируса, обычно незаметно для себя переносят инфекцию и сами излечиваются. Но есть риск, что они заразят других людей, у которых заболевание может протекать в более тяжелой форме.
Возобновление внутреннего авиасообщения
С 1 мая по поручению президента Касым-Жомарта Токаева возобновились полеты между Нур-Султаном и Алматы. С 4 мая из Нур-Султана и Алматы осуществляются рейсы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.
С 13 мая возобновятся полеты в Костанай и Ушарал.
При этом в Казахстане продолжает действовать режим чрезвычайного положения, поэтому ослабление карантинных мер происходит поэтапно. Кроме того, для осуществления полетов авиакомпаниям и пассажирам необходимо строго соблюдать все санэпидемические меры.