В новом Налоговом кодексе могут появиться компромиссные ставки для упрощенки и доработанные цифровые реестры – НПП «Атамекен», передаёт lsm.kz

Зампред Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Жаркенов в комментарии LS рассказал, какие изменения могут быть учтены в новом Налоговом кодексе после поручения президента Касым-Жомарта Токаева, последовавшего за обращениями бизнеса.

По его словам, одним из оптимальных решений стало бы изменение ставки для субъектов на специальном налоговом режиме (упрощенка), работающих с предприятиями на общеустановленном режиме.

Жаркенов отметил, что технически и с точки зрения администрирования такой механизм реализуем:

«На наш взгляд, наиболее эффективный вариант – повышенная ставка, например 6% вместо стандартных 4% по B2B-сделкам. Мы понимаем, что государству может быть сложно согласиться и на 6%, поэтому бизнес готов рассматривать и 8% как компромиссный вариант».

По расчетам нацпалаты, подобный подход может принести бюджету до 1 трлн тенге дополнительных поступлений, при этом оставаясь приемлемым для бизнеса.

Отдельно замглавы НПП затронул тему реестра отечественных товаропроизводителей, который должен заработать с 1 января 2026 года. По его словам, инструмент до сих пор фактически недоступен.

«Возникает закономерный вопрос: как протестировать и проверить систему, если она не работает, а до официального запуска остается меньше месяца? С учетом праздничных дней — фактически около двух недель. Это вызывает серьезные опасения и несет риски для отечественных производителей», – подчеркнул Жаркенов.

Аналогичная ситуация складывается и с национальным каталогом товаров. Хотя к запуску в него должны быть внесены все позиции, как у производителей, так и у крупных импортеров до сих пор остается много технических вопросов.

«Мы в целом поддерживаем идею нацкаталога — это правильный инструмент. Но когда старт запланирован на 1 января, а значительная часть вопросов, особенно у крупных игроков и МСБ, не закрыта, очевидно, что проблема не решена», – отметил он.

Зампред НПП подчеркнул, что систему необходимо доработать и тщательно протестировать, устранить технические недочеты и только после этого вводить ее в обязательном порядке:

«Сейчас на кону стабильная работа предприятий, и рисковать ею недопустимо», – подытожил Жаркенов.

Мошенники меняют тактику: Жертвы сами выходят на контакт Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам...

Отказ в продаже валюты: экономист развеял страхи о дефиците долларов В ряде обменных пунктов казахстанцы столкнулись с отказом в продаже долларов. Экономист Арман Бейсембаев в...