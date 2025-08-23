В Костанайской области сельские населенные пункты активно подключают к интернету. В декабре прошлого года запустили первую очередь проекта и базовые станции мобильной связи заработали в 15 сёлах.

«В течение трех лет 4.4 миллиарда тенге инвестируется в данный проект со стороны бюджета. Если в 2024 году мы завершили строительство в 44 населенных пунктах и в декабре прошлого года 15 сел, как я уже отмечал выше, подключены. Сегодня мы продолжаем эту работу. В настоящее время разработана проектно-сметная документация еще на 51 село», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Проект реализуется по меморандуму между акиматом области и Beeline Казахстан для улучшения связи и интернета. Заключен он был в 2023 году. Теперь, в рамках инвестфорума, проходящего в эти дни в Костанайской области, введена в эксплуатацию вторая очередь, охватывающая дополнительно 22 сельских населённых пункта.

«В течение года запуск был осуществлен, она работала в опытной эксплуатации, в тестовом режиме, а сегодня мы уже запускаем промышленную эксплуатацию. Ну и в сентябре у нас еще пару сел останется — это третьим этапом мы запустим, т.е. по итогам 24-го года — 44 села, мы полностью закрываем», — говорит руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев.

Сегодня в регионе работает 450 базовых станций. По словам представителя телекоммуникационной компании, благодаря этому более полумиллиона жителей Костанайской области уже подключены к мобильной связи. На сегодня 370 сельских населенных пунктов региона имеют доступ к стабильному интернету и мобильной сети, а к следующему году планируются обеспечить все 492 села.

