Жители Алматы всё чаще отмечают ночные фейерверки во дворах и рядом с жилыми кварталами. Горожане жалуются, что салюты запускают на частных праздниках, не считаясь с соседями и режимом тишины, сообщает tengrinews.kz

Что говорит закон

По словам адвоката Абзала Касымжанова, ночные запуска салютов в населённых пунктах подпадают под статью 437 КоАП РК («Нарушение тишины»):

для физических лиц — 5 МРП (19 660 тг);

(19 660 тг); для малого бизнеса и НКО — 20 МРП (78 640 тг);

(78 640 тг); для среднего бизнеса — 30 МРП (117 960 тг);

(117 960 тг); для крупного бизнеса — 100 МРП (393 200 тг).

Дополнительно применение пиротехники в населённых пунктах регулируется статьёй 436 КоАП РК:

впервые (без серьёзного ущерба) — 20 МРП (78 640 тг) с конфискацией;

(без серьёзного ущерба) — (78 640 тг) с конфискацией; если салют запустил подросток до 16 лет — предупреждение или штраф в 20 МРП для родителей/опекунов с конфискацией;

для родителей/опекунов с конфискацией; повторно в течение года либо при прежнем нарушении тишины — 30 МРП (117 960 тг) с конфискацией.

Режим тишины действует:

в будни — с 22:00 до 09:00 ;

; в выходные и праздники — с 23:00 до 10:00.

Куда обращаться

Если ночные салюты мешают отдыху:

Вызовите полицию для фиксации правонарушения. Укажите в заявлении точный адрес, дату и время, данные свидетелей. Приложите доказательства: фото/видео, записи переписки.

Подать обращение можно также через портал e-Otinish (ЭЦП). Рассмотрение дел и наложение взысканий относится к компетенции органов внутренних дел (ст. 685 КоАП).

Позиция полиции

В городской полиции напоминают: праздничные фейерверки имеют право проводить только лицензированные организации, зарегистрированные в ОВД. Несанкционированные запуски физлицами и компаниями запрещены и влекут ответственность с конфискацией пиротехники.

Безопасность превыше всего

ДЧС Алматы предупреждает: неправильное обращение с пиротехникой приводит к пожарам и травмам. Запрещено допускать детей к запуску, наклоняться над изделием, пытаться перезапустить «осечку».

Базовые правила:

запускайте на открытой площадке не ближе 50 м от домов, ЛЭП и деревьев;

не ближе от домов, ЛЭП и деревьев; поджигайте фитиль на вытянутой руке и сразу отходите;

и сразу отходите; не запускайте при сильном ветре;

не направляйте изделия в сторону людей/животных;

не используйте повреждённую пиротехнику.

Если шум от салютов мешает вам отдыхать — фиксируйте нарушение и обращайтесь в полицию: это поможет защитить права жителей и сохранить безопасность в городе.

Не взяли на работу. В Костанайской области мужчину поджёг скирды сена В суде района Беимбета Майлина рассмотрено уголовное дело в отношении жителя области М., обвинённого в...

По 40 видам деятельности разрешили применять спецналог. Опубликован перечень Постановлением правительства от 21 ноября 2025 года утвержден Перечень видов деятельности, по которым разрешено применение...

Временная мера безопасности: все ученики Костаная учатся из дома Все школы областного центра (37 учреждений) с сегодняшнего дня временно перешли на онлайн-формат. Мера связана...