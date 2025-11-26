Жители Алматы всё чаще отмечают ночные фейерверки во дворах и рядом с жилыми кварталами. Горожане жалуются, что салюты запускают на частных праздниках, не считаясь с соседями и режимом тишины, сообщает tengrinews.kz
Что говорит закон
По словам адвоката Абзала Касымжанова, ночные запуска салютов в населённых пунктах подпадают под статью 437 КоАП РК («Нарушение тишины»):
- для физических лиц — 5 МРП (19 660 тг);
- для малого бизнеса и НКО — 20 МРП (78 640 тг);
- для среднего бизнеса — 30 МРП (117 960 тг);
- для крупного бизнеса — 100 МРП (393 200 тг).
Дополнительно применение пиротехники в населённых пунктах регулируется статьёй 436 КоАП РК:
- впервые (без серьёзного ущерба) — 20 МРП (78 640 тг) с конфискацией;
- если салют запустил подросток до 16 лет — предупреждение или штраф в 20 МРП для родителей/опекунов с конфискацией;
- повторно в течение года либо при прежнем нарушении тишины — 30 МРП (117 960 тг) с конфискацией.
Режим тишины действует:
- в будни — с 22:00 до 09:00;
- в выходные и праздники — с 23:00 до 10:00.
Куда обращаться
Если ночные салюты мешают отдыху:
- Вызовите полицию для фиксации правонарушения.
- Укажите в заявлении точный адрес, дату и время, данные свидетелей.
- Приложите доказательства: фото/видео, записи переписки.
Подать обращение можно также через портал e-Otinish (ЭЦП). Рассмотрение дел и наложение взысканий относится к компетенции органов внутренних дел (ст. 685 КоАП).
Позиция полиции
В городской полиции напоминают: праздничные фейерверки имеют право проводить только лицензированные организации, зарегистрированные в ОВД. Несанкционированные запуски физлицами и компаниями запрещены и влекут ответственность с конфискацией пиротехники.
Безопасность превыше всего
ДЧС Алматы предупреждает: неправильное обращение с пиротехникой приводит к пожарам и травмам. Запрещено допускать детей к запуску, наклоняться над изделием, пытаться перезапустить «осечку».
Базовые правила:
- запускайте на открытой площадке не ближе 50 м от домов, ЛЭП и деревьев;
- поджигайте фитиль на вытянутой руке и сразу отходите;
- не запускайте при сильном ветре;
- не направляйте изделия в сторону людей/животных;
- не используйте повреждённую пиротехнику.
Если шум от салютов мешает вам отдыхать — фиксируйте нарушение и обращайтесь в полицию: это поможет защитить права жителей и сохранить безопасность в городе.
