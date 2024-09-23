АО «Пассажирские перевозки» возобновит курсирование международного скорого поезда No83/84 по маршруту «Караганды-Москва» с 17 декабря, передает Rail-news.kz.

По информации пресс-службы компании, отправление поезда №83/84 из Караганды запланировано по вторникам и субботам, из Москвы – по вторникам и пятницам.

Отмечается, что поезд будет останавливаться в крупных городах, таких как Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза и Москва.

В составе предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, а также специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями.

«Билеты можно приобрести за 45 суток до отправления на сайте bilet.railways.kz или в кассах АО «Пассажирские перевозки» на вокзалах. Подробную информацию о правилах перевозки, расписании и покупке билетов можно получить по бесплатному номеру 1433 или в официальном Instagram-аккаунте @jolaushylar_tasymaly», — отметил нацперевозчик.

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