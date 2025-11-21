АО «Пассажирские перевозки» открывает новый скорый маршрут Talgo «Алматы – Костанай», который будет курсировать по чётным дням. Формирование состава из вагонов Talgo сократит время в пути примерно на 12 часов по сравнению со стандартными поездами и обеспечит перевозку более чем 600 пассажиров за рейс, сообщает пресс-служба «Пассажирские перевозки».

Маршрут и основные станции

Поезд следует через крупные города и узловые станции: Алматы, Караганда, Астана, Атбасар, Тобол, Костанай.

Комфорт и доступность

На линии будут задействованы вагоны повышенного комфорта Talgo. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места; скидка — до 50%. Стоимость билета 26 986 тенге.

Зачем это важно

Новый рейс ускорит транспортное сообщение между южными и северными регионами и создаст более комфортные условия поездок в зимний период.

