АО «Пассажирские перевозки» открывает новый скорый маршрут Talgo «Алматы – Костанай», который будет курсировать по чётным дням. Формирование состава из вагонов Talgo сократит время в пути примерно на 12 часов по сравнению со стандартными поездами и обеспечит перевозку более чем 600 пассажиров за рейс, сообщает пресс-служба «Пассажирские перевозки».
Маршрут и основные станции
Поезд следует через крупные города и узловые станции: Алматы, Караганда, Астана, Атбасар, Тобол, Костанай.
Комфорт и доступность
На линии будут задействованы вагоны повышенного комфорта Talgo. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места; скидка — до 50%. Стоимость билета 26 986 тенге.
Зачем это важно
Новый рейс ускорит транспортное сообщение между южными и северными регионами и создаст более комфортные условия поездок в зимний период.
