Заработают ли рестораны и ТРЦ, ответил заместитель премьер-министра

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов высказался о работе ресторанов и ТРЦ в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Много вопросов поступает от предпринимателей и населения по возобновлению работы торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц. Хочу особо подчеркнуть, что их деятельность на этом этапе не возобновляется. Этот вопрос будет рассмотрен чуть позже с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах. Продолжается запрет на проведение любых массовых мероприятий», — сообщил вице-премьер на брифинге.

По словам Тугжанова, этот вопрос будет рассмотрен чуть позже с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.

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