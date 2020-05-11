Заработают ли рестораны и ТРЦ, ответил заместитель премьер-министра

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32 - летальных случаев
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Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов высказался о работе ресторанов и ТРЦ в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Много вопросов поступает от предпринимателей и населения по возобновлению работы торгово-развлекательных центров, ресторанов и гостиниц. Хочу особо подчеркнуть, что их деятельность на этом этапе не возобновляется. Этот вопрос будет рассмотрен чуть позже с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах. Продолжается запрет на проведение любых массовых мероприятий», — сообщил вице-премьер на брифинге.
По словам Тугжанова, этот вопрос будет рассмотрен чуть позже с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.