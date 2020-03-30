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Заработал информационный чат Костанайской области

ru.sputniknews.kz

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Для эффективной обратной связи с населением в области создан единый канал в телеграм-чате.

В режиме 24/7 костанайцам оперативно предоставляются ответы на все поступающие вопросы.

Сегодня каждый житель области может подписаться на телеграм-канал «Информационный чат Костанайской области» и задать интересующие его вопросы.

 

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