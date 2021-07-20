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Заражение коронавирусом в Казахстане пошло на спад

inbusiness.kz

За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК. 

Всего в стране подтверждено 499 111 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султане — 1282,
  • в городе Алматы — 629,
  • в городе Шымкенте — 388,
  • в Акмолинской области — 180,
  • в Актюбинской области — 88,
  • в Алматинской области — 147,
  • в Атырауской области — 291,
  • в ВКО — 95,
  • в Жамбылской области — 116,
  • в ЗКО — 108,
  • в Карагандинской области — 690,
  • в Костанайской области — 133,
  • в Кызылординской области — 120,
  • в Мангистауской области — 189,
  • в Павлодарской области — 179,
  • в СКО — 94,
  • в Туркестанской области — 160.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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