Заражение коронавирусом в Казахстане пошло на спад

За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Всего в стране подтверждено 499 111 случаев, из них:

в городе Нур-Султане — 1282,

в городе Алматы — 629,

в городе Шымкенте — 388,

в Акмолинской области — 180,

в Актюбинской области — 88,

в Алматинской области — 147,

в Атырауской области — 291,

в ВКО — 95,

в Жамбылской области — 116,

в ЗКО — 108,

в Карагандинской области — 690,

в Костанайской области — 133,

в Кызылординской области — 120,

в Мангистауской области — 189,

в Павлодарской области — 179,

в СКО — 94,

в Туркестанской области — 160.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.