Заражение коронавирусом в Казахстане пошло на спад

inbusiness.kz
За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.
Всего в стране подтверждено 499 111 случаев, из них:
- в городе Нур-Султане — 1282,
- в городе Алматы — 629,
- в городе Шымкенте — 388,
- в Акмолинской области — 180,
- в Актюбинской области — 88,
- в Алматинской области — 147,
- в Атырауской области — 291,
- в ВКО — 95,
- в Жамбылской области — 116,
- в ЗКО — 108,
- в Карагандинской области — 690,
- в Костанайской области — 133,
- в Кызылординской области — 120,
- в Мангистауской области — 189,
- в Павлодарской области — 179,
- в СКО — 94,
- в Туркестанской области — 160.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области