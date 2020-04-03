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Заражённая коронавирусом жительница Костаная прилетела из Египта

Заместитель акима Костанайской области  Марат Жундубаев сообщил, что при обследовании гражданки 1991 года — жительницы Костаная, находящейся в карантинном госпитале города Тобыл на изоляции, выявлен положительный результат обследования на коронавирус.

Данная гражданка прибыла рейсом 490 Шарм-Эль-Шейх – Алматы в г.Алматы 23 марта, где был выявлен инфицированный пассажир. В связи с этим, она и четверо жителей Костанайской области с этого рейса были обследованы лабораторно на наличие КВИ, результаты на тот момент были отрицательными.

В связи с чем, они выехали по месту проживания в Костанайскую область на поезде со станции Отар Жамбылской области.

Получив информацию от ответственных специалистов г.Алматы, органы Департаментов полиции, а также контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, согласно алгоритма, обеспечили немедленную госпитализацию данных лиц по прибытию в Костанайскую область, а также всех контактных, включая проводников вагона. Всего — 12 человек.

При госпитализации взяты анализы, результаты были отрицательными. При повторном исследовании на 12-ый день после контакта у данной гражданки выявлен положительный результат КВИ, у остальных контактных — отрицательный.

В настоящее время она переведена в инфекционное отделение областной больницы, где будет проходить лечение. Состояние больной  удовлетворительное.

Следует отметить, что с момента объявления в стране чрезвычайного положения, в Костанайской области приняты меры по недопущению неконтролируемого распространения коронавируса.

С учетом эпидемиологической обстановки развернуто 1 077 коек для противодействия инфекции, или 23% от всей коечной мощности области (4 600 коек) из них

На сегодняшний день в области госпитализирован 291 человек, из них: в провизорных стационарах – 99; в карантинных стационарах – 163; на инфекционных койках – 29.

С 16 марта (с момента начала госпитализации) 63 человека выписано со стационаров после отрицательных результатов на COVID-19.  Планируется выписать еще 113 человек.

На домашний карантин помещены 2124 человека, прибывших из стран 1Б-категории (Чехия, Португалия, Финляндия, Литва, Великобритания, Турция, США, страны СНГ и с неблагополучных регионов Республики). Поликлиниками проводится их обзвон и наблюдение.

Медорганизации области имеют трехмесячный запас по 105 наименованиям медикаментов и 83 наименованиям изделий медназначения, рекомендуемого Министерством здравоохранения.

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