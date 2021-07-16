Заразившихся после получения первого компонента, ждет повторная вакцинация в два этапа

Об этом рассказали представители минздрава Казахстана на брифинге в столице. Таких случаев в стране сегодня 964. Рассказали и о ситуации с загруженностью инфекционных коек в стране.

Согласно матрице эпидемиологической ситуации, Казахстан с 26 июня находится в красной зоне. На сегодня развёрнуто 34 с половиной тысячи инфекционных коек в трестах медицинских объектах. Занятость по республике составляет 43%, в случае ухудшения ситуации, минздрав может увеличить число инфекционных коек.

«При ухудшении эпидемиологической ситуации у нас есть возможность развернуть до 60 тысяч инфекционных коек, это мы будем разворачивать через перепрофилирование наших медицинских организаций и плюс к этому госпитали минобороны и МВД», — рассказал главный эксперт Управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи МЗ РК Бауыржан Сатыбалды.

На сегодня в Казахстане первым компонентом привито четыре миллиона семьсот тысяч человек. Как отмечают в минздраве, есть случаи, когда после первой прививки люди заражаются коронавирусной инфекцией, тогда после выздоровления им придется пройти вакцинацию заново в 2 этапа.

«Если человек, после первой дозы вакцины заболел, он получает соответствующее лечение. И после лечения вторую дозу естественно не получает. После завершения лечения и выздоровления любая вакцинация у нас начинается по истечению от 3 до 6 месяцев. Естественно если он после получения первого компонента заболел, то он получает еще ждет от 3 месяцев и начинает полный курс вакцинации», — отмечает руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Роза Кожапова.

Рассказали и том, что делать женщине, если она получила вакцину от коронавируса и узнала о беременности, в этом случае никаких действий предпринимать не надо, а на получение второй дозы она получит мед.отвод. Также ответили и на вопрос, могут ли семейные пары получить медотвод при планировании беременности.

«Все молодожены наверное планируют беременность, им надо как вы все знаете после вакцинации рекомендуется в течение одного месяца 21-28 дней предохраняться от наступления беременности. Молодоженам рекомендуем получить прививку, чтобы они потом не заболели тем более будущая мама во время беременности, чтобы она была защищена»,- сказала Роза Кожапова.

На брифинге в очередной раз отметили, что только вакцинация поможет снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Защитив своих детей от заражения, и тех, кто имеет постоянный мед. отвод от прививки.

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