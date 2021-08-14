Заразившимся коронавирусом женщинам приходится прерывать беременность

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В Северном Казахстане врачи крайне обеспокоены тем, что все чаще коронавирусом болеют беременные. Чтобы спасти жизнь матерям, медики вынуждены идти на крайние меры, сообщает телеканал КТК, передает Tengrinews.kz.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 517 беременных, зараженных COVID-19.
«Это та прослойка населения, которая не может быть вакцинирована и беззащитна перед коронавирусной инфекцией. Защита данной категории лиц от коронавирусной инфекции зависит от сознательности общества. Беременных и детей мы сможем защитить, только создав благоприятную среду, без коронавирусной инфекции, создать им безопасное окружение», — отметил заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Кумар Кусемисов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области