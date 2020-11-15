Зарегистрирован новый рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки

За последние сутки в мире выявлены около 657 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Это рекордная цифра, данные приводятся на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Всего число выявленных случаев заражения COVID-19 составило 657 312. Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч), Северной и Южной Америке (более 269 тысяч) и Юго-Восточной Азии (более 55 тысяч).

Прежний рекорд был зарегистрирован 6 ноября. Тогда за 24 часа в мире выявили более 581,6 тыс. зараженных.

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