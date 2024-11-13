Житель Узункольского района обвинялся в грабеже и убийстве односельчанина – полицейского, когда последний находился в отпуске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

Однако уже в суде, при исследовании вещественных доказательств государственный обвинитель обнаружил неопровержимые документы, свидетельствовавшие о заранее спланированном хладнокровном убийстве с особой жестокостью из мести за профессиональную деятельность жертвы. В суде, по ходатайству гособвинителя исследованы копии материалов ранее расследованного уголовного дела, по которому подсудимый в 2021 году осужден за кражу и посягательство на жизнь сотрудника полиции, к лишению свободы. Эти материалы после осуждения подсудимый хранил при себе.

В частности, при исследовании установлено, что на каждом документе на фамилиях должностных лиц, подписавших их, подсудимый делал заметки рукописным способом. Напротив фамилии следователя и эксперта обнаружена надпись «зарежу». Фамилия жертвы – криминалиста Узункольского районного отдела полиции обведена в круг и помечена надписью «зарежу гусь» (орфография и пунктуация сохранены). В суде подсудимый пояснил, что эти надписи он сделал, будучи в пенитенциарном учреждении, так как был зол на сотрудников полиции.

Установленные обстоятельства повлекли необходимость предъявления подсудимому нового обвинения – убийство сотрудника полиции, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, профессионального долга, совершенное с особой жестокостью. Новое обвинение предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненно.

Учитывая особый мотив преступления, жестокость, хладнокровность, отсутствие у подсудимого должных выводов после отбывания предыдущего уголовного наказания и условно-досрочного освобождения, а также наличие у него устойчивого желания причинить вред другим лицам, отсутствие признаков формирования правопослушного поведения, государственный обвинитель счел его опасным для общества и необходимым в изоляции его пожизненно.

В судебных прениях прокурор предложил суду назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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