Зарплата 172 тысяч тенге. Будет рассмотрен вопрос о повышении зарплаты педагогам детских садов

inbusiness.kz
Вопрос о повышении зарплаты педагогам детских садов будет рассмотрен до конца 2023 года.
- Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Об этом сообщила директор института раннего развития детей Министерства просвещения РК Манар Адамова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает «Казинформ».
«Что касается среднемесячной зарплаты педагога детсада с трудовым стажем до 5 лет, имеющего вторую, самую низкую категорию, то она составляет 164-172 тысячи тенге. Наряду с этим, зарплата молодого специалиста, не имеющего опыта, только устроившегося на работу, в пределах 94-120 тысяч тенге. Конечно, такая зарплата слишком низкая, это понятно. По этой причине мы рассматриваем вопрос дальнейшего поэтапного повышения зарплаты педагогов дошкольных организаций», – сказала М. Адамова.
По ее словам, этот вопрос будет рассмотрен до конца 2023 года.
Напомним, в Послании Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года говорится, что «следует принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. При этом нужно установить четкие требования к специалистам данной сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку».